Удмуртские «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали под санкции Новой Зеландии
Удмуртские предприятия «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали в новый санкционный список Новой Зеландии, пишет «ТАСС» со ссылкой на соответствующее заявление министра иностранных дел страны Уинстона Питерса. Под ограничения также попало «Конструкторское бюро имени А.С. Яковлева».
Фото: пресс-служба концерна «Калашников»
Под санкции в целом попали «связанные с ВПК РФ предприятия и граждане, а также сторонники РФ из КНДР, Ирана и Белоруссии», включая российские предприятия авиапромышленного сектора. Всего новые ограничения затронули 18 физических и юридических лиц, а также 27 судов так называемого российского теневого флота.
В мае этого года «Ъ-Удмуртия» писал, что в новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) были включены две удмуртские компании. Они специализируются на разработке и производстве беспилотников — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Тогда ЕС обосновали санкции тем, что ижевские предприятия поставляют БПЛА для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции (СВО). По их мнению, это «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины». В общей сложности в санкционный список ЕС вошли 17 физических и 58 юридических лиц.