Удмуртские «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали под санкции Новой Зеландии

Удмуртские предприятия «Аэроскан» и концерн «Калашников» попали в новый санкционный список Новой Зеландии, пишет «ТАСС» со ссылкой на соответствующее заявление министра иностранных дел страны Уинстона Питерса. Под ограничения также попало «Конструкторское бюро имени А.С. Яковлева».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

Под санкции в целом попали «связанные с ВПК РФ предприятия и граждане, а также сторонники РФ из КНДР, Ирана и Белоруссии», включая российские предприятия авиапромышленного сектора. Всего новые ограничения затронули 18 физических и юридических лиц, а также 27 судов так называемого российского теневого флота.

В мае этого года «Ъ-Удмуртия» писал, что в новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) были включены две удмуртские компании. Они специализируются на разработке и производстве беспилотников — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Тогда ЕС обосновали санкции тем, что ижевские предприятия поставляют БПЛА для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции (СВО). По их мнению, это «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины». В общей сложности в санкционный список ЕС вошли 17 физических и 58 юридических лиц.