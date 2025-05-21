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Европейский союз наложил санкции на два ижевских предприятия БПЛА

В новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) включены две компании из Удмуртии, занимающиеся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Соответствующий документ опубликован на сайте журнала ЕС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно обоснованиям ЕС, ижевские компании поставляют беспилотники для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции, что «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины». В общей сложности в санкционный список вошли 17 физических и 58 юридических лиц.

Ранее в санкционный список ЕС включили главного конструктора компании «ZALA Aero» Александра Захарова. Это решение стало частью 16-го пакета санкций, введенного против России.

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