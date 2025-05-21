Европейский союз наложил санкции на два ижевских предприятия БПЛА

В новый пакет санкций Европейского Союза (ЕС) включены две компании из Удмуртии, занимающиеся разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов — ООО «Финко» и ООО «Беспилотные летательные системы». Соответствующий документ опубликован на сайте журнала ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно обоснованиям ЕС, ижевские компании поставляют беспилотники для боевых и разведывательных целей в рамках специальной военной операции, что «подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины». В общей сложности в санкционный список вошли 17 физических и 58 юридических лиц.

Ранее в санкционный список ЕС включили главного конструктора компании «ZALA Aero» Александра Захарова. Это решение стало частью 16-го пакета санкций, введенного против России.