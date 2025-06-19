Ввод жилья в Красноярском крае за пять месяцев 2025 года вырос на 38,7%

По итогам января-мая 2025 года, в Красноярском крае введено в эксплуатацию 656 тыс. кв. м жилья, что на 38,7% больше, чем за тот же период прошлого года. На индивидуальное жилищное строительство пришлось 479 тыс. кв. м, на строительство многоквартирных домов — 177 тыс. кв. м, сообщило региональное министерство строительства и ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Строительство жилья в крае осуществляется в соответствии с утвержденными графиками работ, несмотря на экономические сложности в отрасли»,— отметил первый замминистра Максим Говорушкин.

Сейчас в крае строится более 100 многоквартирных домов Красноярске, Сосновоборске, Минусинске, Дивногорске, Железногорске и поселке Солонцы общей площадью более 1,8 млн кв. м. В новостройках будут располагаться около 35 тыс. квартир.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Иркутской области по итогам пяти месяцев 2025 года введен 1 млн кв. м жилья (+42,6%). Наибольшие объемы сдачи жилья зафиксированы в Иркутском районе (514,6 тыс. кв. м) и Иркутске (149,1 тыс. кв. м).

Михаил Кичанов