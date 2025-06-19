Главные новости к утру 19 июня

Власти США готовятся к удару по Ирану в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Тем не менее, ситуация все еще развивается и может измениться, добавили собеседники издания.

Президент США Дональд Трамп утвердил план атаки на Иран, но пока не отдал приказ о его реализации. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации собеседников издания, иранский завод по обогащению урана в Фордо является возможной целью США.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сомневается в его юридической легитимности. «Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским. Вопрос в том, кто будет подписывать документы (мирное соглашение — «Ъ»)»,— сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.

Медиахолдинг ВГТРК в прошлом году сократил на 15% международную дистрибуцию своего контента в Казахстан из-за нового местного законодательства, при этом увеличив продажи в Белоруссию и Грузию — на 25% и 30% соответственно. В то же время при работе на азиатском направлении компании мешают санкционные риски: в Японии и Южной Корее отменяются показы уже проданного контента, а Китай и вовсе заморозил закупки.

Минпромторг представил отрасли финальную версию своего подхода к созданию перечня системно значимых лекарственных средств. Ведомство предлагает формировать его на основе двух списков с различными группами препаратов и разными мерами поддержки: если для лекарств из первого перечня будет действовать правило «второй лишний», то для лекарств из второго — только ценовые преференции.

Производитель БАД Microsinergy индийского бизнесмена Сунила Десаи готов инвестировать до 5 млрд руб. в создание производства по выпуску биодобавок в фармацевтическом кластере «Алурон», создаваемом в подмосковном Серпухове президентом Международной федерации бокса Умаром Кремлевым.

Производители охранных и пожарных IT-систем считают, что национальный режим в сфере госзакупок не работает из-за правовой неопределенности. Из-за этого заказчики продолжают закупать иностранные системы безопасности, которые оказываются дешевле отечественных аналогов.

Цены на стальные полуфабрикаты российского производства на внутреннем и экспортных рынках в 2025–2026 годах будут двигаться разнонаправленно, считают аналитики «Эйлер». Внутренняя премия будет сокращаться по мере выхода из кризиса глобального рынка стали и ослабления национальной валюты.

Крупный производитель спиртных напитков — Алкогольная сибирская группа — может начать разливать аперитив «Экzo». Но сейчас под этой торговой маркой уже выпускается мороженое компанией «Арнест ЮниРусь».