Таблеткам подготовили табель о рангах

Минпромторг представил отрасли финальную версию своего подхода к созданию перечня системно значимых лекарственных средств. Ведомство предлагает формировать его на основе двух списков с различными группами препаратов и разными мерами поддержки: если для лекарств из первого перечня будет действовать правило «второй лишний», то для лекарств из второго — только ценовые преференции. Индустрию, за исключением отдельных пунктов, эта версия устраивает, а межведомственные противоречия будут сниматься на совещаниях с участием вице-премьеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Минпромторг подготовил финальную версию перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) — во вторник ведомство представило ее иностранным и российским фармацевтическим компаниям на совещании с участием Минздрава, ФАС и Минфина.

Напомним, ранее в этом году Госдума приняла в первом чтении поправки к закону «Об обращении лекарственных средств», разработанные Минздравом,— они дополняют ст. 4 закона пунктом о новом определении перечня СЗЛС. В перспективе, как поясняли в Минздраве, производители стратегически значимых лекарственных средств смогут претендовать на меры господдержки, включая преференции при госзакупках в формате «второй лишний» (отказ от иностранного поставщика при наличии российского). Емкость рынка госзакупок лекарств по итогам 2024 года составила 819 млрд руб., на локализованные лекарства в госсегменте приходится только 39,2% поставок (в деньгах).

Как следует из проекта постановления правительства, который ведомство подготовило для участников совещания, Минпромторг предлагает создать два списка стратегически важных препаратов, для каждого из которых будет действовать свой режим поддержки. Базовым условием для включения в оба списка является наличие препарата в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

В первый список войдут наркотические и психотропные препараты, препараты крови и другие группы лекарств, а также (с рядом оговорок) 215 позиций, которые входят в нынешнюю версию перечня. Производители этих лекарств смогут при госзакупках пользоваться преимуществами правила «второй лишний». Во второй список ведомство предлагает включить несколько групп препаратов, в том числе для лечения социально значимых заболеваний, заболеваний, указанных в федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», антибактериальные препараты, препараты для лечения особо опасных заболеваний, а также заболеваний, которые позволяют установить ребенку группу инвалидности. Производители этих лекарств смогут претендовать на ценовые преференции в диапазоне 15–30% в зависимости от конкретного препарата.

«Нынешний подход к формированию перечня позволяет сохранить в нем препараты из прежней версии, что кажется нам важным с точки зрения преемственности поддержки российских фармкомпаний. В то же время мы выступали бы за его дальнейшее расширение лекарственными препаратами наиболее востребованных социально значимых нозологий (ВИЧ, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкопрепараты, болезни легких), а также применяемыми при трансплантации органов»,— отмечает глава «Активного компонента» Александр Семенов. «Перечень СЗЛС должен быть максимально широким — без активной поддержки российских производителей невозможно развивать локальное производство и инвестировать средства в инновации»,— соглашается глава «Герофарма» Петр Родионов.

В то же время, отмечает глава ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, текущая версия проекта не содержит источника, сведения из которого могут быть использованы для анализа возможности включения лекарственного препарата в перечень СЗЛС. «В качестве такого источника сведений может быть рассмотрен фармацевтический реестр Евразийского патентного ведомства, но его интеграция в российскую правовую систему займет время»,— отмечает эксперт.

Как поясняет источник “Ъ”, межведомственные согласования текущей версии проекта практически закончены — споры вызывает только пункт о сроке патентной защиты препарата, который может претендовать на включение в перечень. В то время как Минпромторг считает достаточным два года, ФАС настаивает на пяти. Эти противоречия ведомства планируют разрешить уже на совещании у профильного вице-премьера — работа над проектом постановления должна быть закончена к 1 июля.

Анастасия Мануйлова