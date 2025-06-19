ВГТРК показали китайскую грамоту

Медиахолдинг «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) в прошлом году сократил на 15% международную дистрибуцию своего контента в Казахстан из-за нового местного законодательства, при этом увеличив продажи в Белоруссию и Грузию — на 25% и 30% соответственно. В то же время при работе на азиатском направлении компании мешают санкционные риски: в Японии и Южной Корее отменяются показы уже проданного контента, а Китай и вовсе заморозил закупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с докладом о деятельности ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» по итогам 2024 года, опубликованном на официальном сайте холдинга. Дата публикации не уточняется. В документ был возвращен раздел с данными о международной дистрибуции контента, которые в 2023 году компания не раскрывала.

Общие показатели по экспорту контента ВГТРК не приводит, однако указывает изменения по отдельным государствам. Например, компания в прошлом году продала на 15% меньше часов контента в Казахстан, показатель составил 54 тыс. минут. В ВГТРК связывают сокращение по региону с введением в стране закона «О масс-медиа», который предполагает увеличение вещания на казахском языке до 55% от общего объема. После принятия последнего местные студии перевода повысили цены на свои услуги в два раза (см. “Ъ” от 27 марта).

При этом дистрибуция контента в Белоруссию составила 1,7 тыс. часов контента, что превышает показатели прошлого года на 25%.

Вырос показатель продаж и в Грузии: там компания лицензировала 464 часа, что на 30% превышает показатели 2023 года. В ВГТРК отмечают, что успешно продолжают трансляцию российских мелодраматических сериалов в регионе.

Впрочем, у холдинга есть проблемы с дистрибуцией контента по азиатскому направлению, например в Японии и Южной Корее, указано в докладе. С отдельными каналами и дистрибуторами первых стран в ВГТРК сохраняются отношения «на высоком уровне взаимопонимания», говорится в документе: «Запрет на показ российского контента по ТВ ограничивает возможности сотрудничества. Например, платный телеканал, ранее лицензировавший исторические драмы "Екатерина" и "Елизавета", приостановил показы на ТВ, их возобновление не планируется».

Ольга Любимова, министр культуры, 28 марта: «Наша цель — утвердить конкретные идеи совместных кинофильмов, которые не только соберут большую аудиторию в России и Китае, но и будут отличаться качественным высокохудожественным содержанием».

Китай и вовсе фактически остановил все закупки, хотя до пандемии был одним из активных покупателей контента компании, отмечают в ВГТРК. В компании связывают это с изменением структуры рынка, который сейчас рассчитан только на локальный контент, а также с процедурами цензурирования иностранных продуктов.

Большая часть Европы остается для холдинга закрытой, однако дистрибутор из Сербии закупил права на сериал «Бригада», говорится в докладе. В Латинской Америке контент ВГТРК представлен в крупнейших онлайн-кинотеатрах региона, а в прошлом году каталог платформ пополнился линейкой мелодраматических мини-сериалов. Параллельно в декабре 2024 года ВГТРК заключил договор с бразильским партнером, которому продал пакет сериалов (среди них — «Между нами глубокое море», «Кровавая барыня», «Ловец снов»).

В ВГТРК не ответили “Ъ”. В «Роскино» (представляет российскую индустрию на международных рынках) отказались от комментариев, также поступили и в «Экспоконтенте» (консультирует российские медиахолдинги по продвижению российского контента за рубежом, клиенты — «Союзмультфильм», ГК «Рики», «Паровоз»).

Источник “Ъ” в одной из студий кинопроизводства считает, что заморозка Китаем лицензирования проектов ВГТРК объясняется санкционными рисками: «В целом страна в прошлом году очень осторожно относилась ко всем проектам с россиянами».

Исключение — копродукционный фильм «Красный шелк», о съемках которого представители России и Китая договорились на саммите БРИКС (2024 год, Казань). «А продажи контента в Грузию позволяют как перепродавать контент на другие рынки и обходить санкционные ограничения, так и находить аудиторию среди местных релокантов»,— признает собеседник.

Юлия Юрасова