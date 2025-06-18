Топ-менеджер Сбербанка Александр Ведяхин рассказал об участии синдиката банков в проекте ВСМ

На Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правления Сбербанка (MOEX: SBER) Александр Ведяхин рассказал о деталях формирования и участия синдиката банков в проекте ВСМ. Синдикат возглавил Сбербанк, а в его состав вошли ВТБ, Газпромбанк (ГПБ) и Совкомбанк. Господин Ведяхин отметил, что решение о входе в синдикат «приняли только те, кто был действительно уверен, что им этот кредит нужен». При этом ряд банков отказался «по причине достаточно низкой ставки для этого риска», кроме того, ряд банков не мог обеспечить капитал либо ликвидность для этого проекта.

В конце мая среди участников синдиката были распределены субординированные депозиты ФНБ: Сбербанк получил 94,2 млрд руб., ВТБ — 93,2 млрд руб., ГПБ — 83,1 млрд руб., Совкомбанк — 29,6 млрд руб. Кроме того, ранее сообщалось, что Сбербанк профинансирует проект на 413 млрд руб. Глава ВТБ Андрей Костин в конце 2024 года заявлял, что банк вложит в проект более 400 млрд руб. По оценке «Ъ», исходя из распределения средств ФНБ, вложения в проект ГПБ составят 364 млрд руб., Совкомбанка — 130 млрд руб.

При этом кредитные организации получили средства ФНБ на срок до 25 декабря 2049 года. Однако банковское финансирование начнется только с 2027 года. Как отметил Александр Ведяхин, размещение средств ФНБ «направлено не столько на снижение рисков для банков, сколько на снижение рисков для государства: средства ФНБ несут риски ключевых банков, а банки взяли на себя риски проекта». По словам топ-менеджера, идея про ФНБ появилась не сразу. Все участники проекта принимали решение по участию в нем до того, как вошел ФНБ. Но это стало приятным дополнением для достаточности капитала каждого из участников синдиката.

ВСМ — рекордный по капиталоемкости проект в истории России, финансируется синдикатом крупнейших банков во главе со Сбербанком. Общий объем привлеченного заемного финансирования составляет 1,8 трлн руб. Акционерами проекта выступают правительства Москвы, Ленинградской области, Московской области, Санкт-Петербурга, Тверской области, Новгородской области, они вносят свои деньги в виде уставного капитала. Иностранные участники в проекте не предусмотрены. В нем активно участвует ЗАО «УК "Лидер"», которое уже вложило в развитие проекта около 400 млрд руб.

По словам господина Ведяхина, согласно расчетам, на 2032–2033 годы запланирована операционная точка окупаемости проекта, когда доходы будут покрывать его текущие расходы. Выход на полную самоокупаемость, когда все инвестиции будут покрыты с хорошим перекрытием, ожидается в 2037–2038 годах. Полный возврат заемных инвестиций, включая средства ФНБ,— 2049 год. Согласно схеме возврата инвестиций, сначала по графику будет возвращен долг кредиторов, а потом свое финансирование получат акционеры.

Ольга Базутова