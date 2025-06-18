Министру дома не сидится

Бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Чиновник является фигурантом дела о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он способствовал незаконному выделению субсидий ряду предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении и позже признанных банкротами. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 155 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд запретил Константину Рачаловскому общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Суд запретил Константину Рачаловскому общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения бывшему министру сельского хозяйства и продовольствия региона Константину Рачаловскому. Ему назначен запрет определенных действий. В частности, с 17 июня экс-чиновнику запрещено общение со свидетелями и иными участниками судопроизводства и использование средств связи и интернета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Адвокат господина Рачаловского Рамиз Гусейнов в разговоре с «Ъ-Ростов» отказался от комментариев, аргументировав это «адвокатской конфиденциальностью».

Константина Рачаловского задержали утром 17 февраля в его доме. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) было возбуждено главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области по материалам УФСБ. По версии правоохранителей, в 2018 году чиновник незаконно способствовал выделению субсидий предприятиям, находившимся в тяжелом финансовом положении, а после объявлявшим себя банкротами.

21 февраля Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил бывшего министра под домашний арест. В мае врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об увольнении Константина Рачаловского с должности. Исполняющей обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона стала Ольга Горбанева – первый заместитель Константина Рачаловского.

Через несколько дней после задержания бывшего министра стало известно , что аналогичные обвинения выдвинуты против советника губернатора Ростовской области и председателя Совета директоров Региональной корпорации развития Виктора Гончарова. Он, по версии следствия, так же причастен к незаконной выдаче субсидий предприятиям АПК. Суд избрал для Гончарова меру пресечения в виде заключения под стражу сначала до 17 апреля, а потом продлил арест до 20 июня 2025 года.

Константин Соловьев