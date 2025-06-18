В Удмуртии вводится система временных ограничений мобильного интернета

В Удмуртии с 18 июня вводится система временных ограничений мобильного интернета, что связано с усилением безопасности на территории региона, сообщили в правительстве республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Такое решение принято на оперативном штабе. В тестовом режиме на неопределенное время ограничения с сегодняшнего дня коснется жителей ряда районов республики»,— говорится в сообщении.

Сотовая связь и проводной интернет продолжат работать. Жители региона могут подключиться к Wi-Fi дома, на работе и в общественных местах. Бизнесу рекомендовали подключить проводной интернет для обеспечения работы терминалов оплаты.

Напомним, 11 июня в Удмуртии наблюдались массовые сбои мобильной связи и интернета. За сутки жители направили около 5 тыс. жалоб.