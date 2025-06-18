ПМЭФ-2025: Сотрудничество Ленобласти с Бразилией не ограничится танцами

Ленинградская область может расширить сотрудничество с Бразилией в рамках совместного проекта по строительству в 47-м регионе крупного завода по переработке бобовых. Об этом на полях ПМЭФ-2025 сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с первыми подписантами нулевого дня ПМЭФ

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с первыми подписантами нулевого дня ПМЭФ

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

«Я приоткрою маленький секрет: мы сегодня рассматриваем вместе с бразильской стороной возможность строительства в Ленобласти крупнейшего завода по переработке бобовых»,— сказал журналистам господин Дрозденко.

По его словам, регион может отправлять в Бразилию минеральные удобрения, а оттуда получать сырье, бобовую продукцию для производства шрота, различных масел, востребованных не только в пищевой промышленности, но и в медицине и других отраслях.

К середине нулевого дня Ленобласть подписала 18 соглашений на сумму почти 380 млрд рублей. Как уже писал «Ъ-СПб», официальное открытие стенда Ленинградской области началось сегодня с выступления бразильских танцовщиков.

Александра Тен