ПМЭФ-2025: Сотрудничество Ленобласти с Бразилией не ограничится танцами
Ленинградская область может расширить сотрудничество с Бразилией в рамках совместного проекта по строительству в 47-м регионе крупного завода по переработке бобовых. Об этом на полях ПМЭФ-2025 сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с первыми подписантами нулевого дня ПМЭФ
Фото: Александра Тен, Коммерсантъ
«Я приоткрою маленький секрет: мы сегодня рассматриваем вместе с бразильской стороной возможность строительства в Ленобласти крупнейшего завода по переработке бобовых»,— сказал журналистам господин Дрозденко.
По его словам, регион может отправлять в Бразилию минеральные удобрения, а оттуда получать сырье, бобовую продукцию для производства шрота, различных масел, востребованных не только в пищевой промышленности, но и в медицине и других отраслях.
К середине нулевого дня Ленобласть подписала 18 соглашений на сумму почти 380 млрд рублей. Как уже писал «Ъ-СПб», официальное открытие стенда Ленинградской области началось сегодня с выступления бразильских танцовщиков.