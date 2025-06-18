Ленобласть открыла стенд на ПМЭФ выступлением бразильских танцовщиц

Торжественное открытие стенда Ленинградской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) началось с зажигательных бразильских танцев. Как объяснил губернатор региона Александр Дрозденко во время своего приветственного слова, это связано с морскими перевозками грузов и в частности минеральных удобрений.

Так, как отметил господин Дрозденко, Ленобласть сегодня является одним из крупнейших морских хабов России. Только порт Усть-Луга в 2024 году перевалил 135 тонн грузов, треть от объема которых составляют минеральные удобрения.

«А один из основных потребителей минеральных удобрений это Бразилия. Поэтому, когда думали, как креативно открыть стенд, решили, что ничего не будет зазорного, если мы попросим наших партнеров помочь нам в открытии стенда»,— сказал Александр Дрозденко.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ показали макет Большого Смоленского моста.

Дарья Астанина