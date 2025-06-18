Челябинская компания получила контракт на содержание дорог в Центральном районе

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил с местным ООО «Стройтех» контракт на содержание дорог в Центральном районе. Стоимость работ — более 367,1 млн руб., срок исполнения — 2025-2026 годы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Тендер объявили в мае этого года. Начальная сумма контракта составляла более 368,9 млн руб. На участие в конкурсе заявились четыре компании. Две из них предложили выполнить работы за 368,9 млн руб., еще две — за 367,1 млн руб. В результате победителем стало ООО «Стройтех».

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо чистить дороги и тротуары от мусора и грязи летом, а также от снега, наледей и накатов — зимой. Кроме того, он должен устранять мелкие дефекты, ямы, наносить дорожную разметку, следить за чистотой остановок и водоотводов.

ООО «Стройтех» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром и директором компании является Евгений Луганский. «Стройтех» занимается строительством автодорог и автомагистралей. Выручка организации в 2024 году составила более 6,1 млрд руб., чистая прибыль — 248,9 млн руб. В прошлом году «Стройтех» заключил семь контрактов на ремонт участков федеральных трасс и муниципальных дорог стоимостью более 3,5 млрд руб. Два из них были расторгнуты по инициативе подрядчика.

Компания «Стройтех» ранее занималась содержанием дорог в Центральном и Советском районах Челябинска. Соответствующий контракт стоимостью 510 млн руб. с ней заключили в 2020 году. Подрядчик выполнял назначенные работы в течение двух лет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее были подведены итоги торгов по поиску подрядчиков для содержания дорог еще в пяти районах Челябинска. В Советском и Тракторозаводском районах эту работу будет выполнять АО «Ойкумена» (Москва), с которым заключили контракты на 439,4 млн и 434,9 млн руб. соответственно. В Металлургическом и Калининском районах — ООО «Строймеханизация». Стоимость работ составит 354,9 млн и 319,8 млн руб. соответственно. В Курчатовском и Ленинском районах содержанием дорог займется челябинское ООО «Группа компаний “Автодор”». Цена контрактов составила 354,2 млн и 302,5 млн руб.

Ольга Воробьева