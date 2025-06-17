Подрядчики не уходят с улиц

Однолетние контракты на содержание дорог в шести районах Челябинска на общую сумму 2,2 млрд руб. получили три компании. Самые «дорогие» закупки по Советскому и Тракторозаводскому району с минимальным снижением цены 0,5% выиграла московская «Ойкумена». По два договора досталось компаниям «Строймеханизация» и ГК «Автодор». «Ойкумена» и «Строймеханизация» уже исполняли аналогичные, но трехлетние контракты дорог в Челябинске. Переход на однолетние контракты в мэрии объяснили желанием создать «здоровую конкурентную среду» и допустить максимальное количеств участников к торгам.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В предыдущие годы подрядчиков для содержания дорог в Челябинске выбирали на трехлетний срок

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ В предыдущие годы подрядчиков для содержания дорог в Челябинске выбирали на трехлетний срок

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил контракты на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования в шести районах города в 2025–2026 годах. Их общая стоимость составила 2,2 млрд руб. Четыре закупки выиграли подрядчики, уже исполнявшие аналогичные трехлетние контракты. Информация о результатах торгов опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Два самых дорогостоящих контракта получило АО «Ойкумена» (Москва). С подрядчиком заключили договоры на содержание 137,6 км дорог в Советском районе по цене 439,4 млн руб. и 131,6 км трасс в Тракторозаводском районе за 434,9 млн руб. В ходе конкурсных процедур начальная стоимость контрактов снизилась всего на 0,5%. В каждом из двух аукционов было три участника.

Компания «Ойкумена» сейчас завершает исполнение аналогичных контрактов на содержание дорог в Курчатовском, Калининском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском районах Челябинска. Договоры были заключены весной 2022 года на три года на общую сумму более 5 млрд руб.

По данным «СПАРК Интерфакс», созданное в 2022 года АО «Ойкумена» зарегистрировано в Москве. Учредители не заявлены. Компания имеет филиал в Челябинске, а также обособленные структурные подразделения в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Нагайбакском районе Челябинской области. Также «Ойкумена» владеет крупным челябинским подрядчиком ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ), которое, по данным УФНС России по Челябинской области, аффилировано с бывшим дорожным монополистом АО «Южуралмост». В 2024 году выручка АО «Ойкумена» составила 4,6 млрд руб. (4 млрд в 2023 году), чистая прибыль — 5,4 млн (68 млн руб.).

Победителем аукционов на содержание дорог в Металлургическом и Калининском районе стал еще один действующий подрядчик — ООО «Строймеханизация». С компанией заключены контракты по цене 354,9 млн и 319,8 млн руб. соответственно, что ниже начальной стоимости на 3,5% и 0,5%.

«Строймеханизация» с 2022 года занимается содержанием дорог в Металлургическом районе. Цена трехлетнего контракта составляет почти 759 млн руб. В 2020–2022 годах подрядчик обслуживал дороги в четырех районах Челябинска за 1,5 млрд руб.

ООО «Строймеханизация» принадлежит семье челябинских бизнесменов Вайнштейнов. Компания была создана в 2005 года в Челябинске, но в июне прошлого года сменила место регистрации на Москву. По данным «СПАРК Интерфакс», 58,24% уставного капитала ООО принадлежит Валерии Вайнштейн, 30% — ООО «Экосистема» (Москва), 11,76% — Николаю Щербатову. В 2024 году «Строймеханизация» получила выручку 4,6 млрд руб., чистую прибыль — 4,8 млн руб.

Контракты на содержание почти 220 км дорог в Курчатовском и Ленинском районах получило челябинское ООО «Группа компаний “Автодор”». Их стоимость составила 354,2 млн и 302,5 млн руб. соответственно. Цена этих закупок в ходе торгов снизилась значительно: по Ленинскому района на 47 млн руб., или 13,5%, по Курчатовскому — на 44 млн, или 11%.

По данным «СПАРК», ООО «Группа компаний “Автодор”» было создано в Челябинске в 2022 году. Организацией владеет и руководит Александр Леонов. Также он является совладельцем ООО «Центр коммунального сервиса», которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на большей части Челябинской области. Всего в 2023–2025 годах компания заключила восемь контрактов общей стоимостью более 1 млрд руб. на содержание и ремонт дорог в Челябинске.

У всех шести контрактов, заключенных комитетом дорожного хозяйства Челябинска 16 июня с тремя подрядчиками, срок исполнения — с 1 июля 2025 года по 6 августа 2026 года.

Аукционы на обслуживание улично-дорожной сети в семи районах регионального центра были объявлены в мае. Согласно техническим заданиям, содержание предусматривает очистку дорог и тротуаров от мусора и грязи летом, от снега, наледей и накатов — зимой. Кроме того, подрядчики обязаны устранять мелкие дефекты, в том числе выполнять ямочный ремонт, наносить дорожную разметку, следить за чистотой остановок и водоотводов.

Пока нет информации о контракте на содержание дорог в Центральном районе. На портале госзакупок есть сведения о том, что в торгах участвовали четыре организации, победителем признан участник, предложивший выполнить работу за 367,2 млн руб. при начальной цене 368,9 млн руб.

В администрации Челябинска на момент подготовки материала не ответили на вопрос о подрядчике, получившем контракт на содержание дорог в Центральном районе.

Переход с трехлетних на однолетние контракты в комитете дорожного хозяйства Челябинске объяснили необходимостью создания «здоровой конкурентной среды», а также допуска максимального количества участников к торгам. Работой действующих подрядчиков мэрия в целом удовлетворена.

«Комитет на постоянной основе контролирует качество работы подрядных организаций. В рамках исполнения предыдущих контрактов по содержанию дорог, заключенных на 2022–2025 годы, подрядчики получали предписания по всем выявленным нарушениям и оперативно их устраняли. Только в отдельных случаях применялись штрафные санкции за нарушения сроков устранения. При этом ни один контракт не был расторгнут в связи с некачественным выполнением работ»,— сообщили “Ъ-Южный Урал” в комитете дорожного хозяйства.

Юлия Гарипова