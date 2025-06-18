В Санкт-Петербурге снизился спрос на гостиницы во время ПМЭФ

Количество бронирований в отелях Санкт-Петербурга на период ПМЭФ (18–21 июня) сократилось на 15% году к году. Об этом свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора делового туризма «Аэроклуб». В то же время по оценкам аналитиков платформы «Ракета», спрос снизился на 5% год к году. В «Випсервисе» зафиксировали падение на 1%.

Снижение спроса эксперты связывают с оптимизацией бюджетов компаний, которые из-за резкого роста стоимости размещения пересматривают поездки рядовых сотрудников.

При этом крупнейшие гостиничные сети не фиксируют падения спроса на свои услуги. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба отмечает, что загрузка объектов на период ПМЭФ приближается к 100%. Кроме того, значительно выросло число индивидуальных броней. Спрос на пятизвездочные гостиницы связан с увеличением числа статусных гостей на форуме, в том числе иностранных.

Подробнее — в материале «Ъ» «С форума снимают бронь».