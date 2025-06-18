Главные новости к утру 18 июня

За следующие 24–48 часов может быть принято решение о присоединении Вашингтона к военной операции Израиля. Как сообщили собеседники ABC News, за этот срок Вашингтон может решить, возможно ли урегулировать конфликт дипломатическими методами, или президент США Дональд Трамп решит прибегнуть к военным действиям.

Как стало известно «Ъ», СКР завершил расследование уголовного дела бывшего главы столичного департамента культуры Александра Кибовского, обвиняемого в получении откатов при заключении госконтрактов. В окончательной редакции следствие инкриминировало ему семь эпизодов получения взяток на общую сумму 114,5 млн руб., а также попытку получить еще одну в размере 19,7 млн руб. Свою вину господин Кибовский и двое его предполагаемых сообщников не признали.

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог намерен посетить Белоруссию, где встретится с президентом Александром Лукашенко. По словам собеседников Reuters, темы потенциального разговора неясны, однако господин Келлог в частном порядке представлял поездку как шаг, который «может помочь начать мирные переговоры по конфликту на Украине».

Значительное снижение импорта китайских автомобилей позволило рынку постепенно начать разгрузку стоков. В мае — впервые с начала года — запасы сократились оценочно на 20 тыс. машин. Участники рынка не ожидают формирования устойчивого тренда из-за амбиций китайских автопроизводителей, планы продаж которых зачастую в разы превышают спрос.

Поставляемый в Европу энергетический уголь подорожал на 7–9% с начала июня. Это может поддержать угольные котировки и в других регионах, но аналитики пока не уверены, что тенденция устойчива. А российские угольщики надеются, что ростом европейских цен воспользуются конкуренты из других стран, сократив присутствие на приоритетных для РФ рынках.

Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мохаммед аль-Бухаити заявил, что йеменские хуситы присоединятся к Ирану в военном конфликте против Израиля. «Мы вмешаемся, чтобы поддержать Тегеран в борьбе с сионистской агрессией, как мы поддерживали наших братьев в Газе»,— сказал он.

Крупные медиахолдинги столкнулись с резким сокращением интернет-трафика от принадлежащего VK «Дзена». Они связывают это с началом нового эксперимента у платформы: проект стартовал в прошлом году и предполагает новый формат интеграции в раздел «Новости» — при клике на сюжет пользователь переходит в канал СМИ на площадке.

Посольство США в Израиле будет закрыто со среды по пятницу. Американские дипломаты пока останутся в стране. Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве.

В Нидерландской опере идут премьерные показы оперы Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Кирилла Серебренникова. Музыкальным руководителем спектакля выступил известный дирижер Василий Петренко, в 2021–2022 годах — художественный руководитель отечественного Госоркестра имени Светланова. О том, кто главный герой «Бориса» и как понять эту оперу зрителю, незнакомому с российскими историческими реалиями, Василий Петренко рассказал Владимиру Дудину.