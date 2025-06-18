Госдеп: посольство США в Израиле будет закрыто до 20 июня

Посольство США в Израиле будет закрыто со среды по пятницу. Американские дипломаты пока останутся в стране, говорится в заявлении Госдепартамента Соединенных Штатов.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и в соответствии с указаниями Командования тыла Израиля, посольство США в Иерусалиме будет закрыто завтра (в среду, 18 июня) до пятницы (20 июня). Это касается консульских отделов в Иерусалиме и Тель-Авиве»,— сказано в сообщении Госдепартамента (цитата по Reuters).

Ранее израильский «12 канал» сообщил о том, что власти Израиля допустили вмешательство США в войну с Ираном. По информации газеты New York Times, в таком случае Иран нанесет удары по военным базам США на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, полагая, что страна далеко продвинулась в разработке ядерного оружия. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля-земля».