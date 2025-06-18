Хуситы заявили о намерении поддержать Иран в конфликте с Израилем

Официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мохаммед аль-Бухаити заявил, что йеменские хуситы присоединятся к Ирану в военном конфликте против Израиля. Об этом сообщает газета Al Jazeera.

«Мы вмешаемся, чтобы поддержать Тегеран в борьбе с сионистской агрессией, как мы поддерживали наших братьев в Газе»,— сказал он.

После обострения конфликта между Израилем и «Хамас» в секторе Газа хуситы начали атаковать суда в Красном море под флагом Израиля, а также суда, эксплуатируемые или принадлежащие израильским компаниям. Кроме того, они нанесли несколько ударов по Израилю в рамках поддержки Палестины.

13 июня Израиль начал военную операцию «Нация как лев». Страна нанесла ракетные удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ также нанес несколько серий ракетных атак.

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