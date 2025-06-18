Макрон: ЕС подготовил беспрецедентные санкции против России

Европейский союз разработал новый пакет «беспрецедентных» санкционных мер в отношении России. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита G7 в Канаде.

«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции. Это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы»,— сказал господин Макрон журналистам. Его заявление транслировалось официальным аккаунтом Елисейского дворца соцсети X.

Эмманюэль Макрон отметил, что президент США Дональд Трамп поддержал эти санкции, «но не хотел действовать в одиночку». Он подчеркнул, что урегулирование конфликта на Украине имеет для США «стратегическое» значение.

Дональд Трамп покинул саммит G7 в Канаде на день раньше запланированного, сославшись на необходимость срочно заняться кризисом на Ближнем Востоке. Президент Франции поспешил позитивно оценить этот шаг, заявив, что у США есть «предложения о прекращении огня, которые могут привести к более широким переговорам».

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США отпросился с саммита».