Экспорт свинины из Краснодарского края в Китай с 2023 года составил 230 кг

После снятия в 2023 году Китаем ограничений на поставки свинины из России экспорт этого вида мяса из Краснодарского края в КНР составил 0,23 т. Речь идет о продукции по коду ТН ВЭД 0203 — свежей, охлажденной или замороженной свинине, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по апрель 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай составил более 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2024 года Краснодарский край экспортировал в Китай свыше 16,8 тыс. т мяса птицы — на 12% больше, чем годом ранее.

Основные поставки осуществляют предприятия ООО «ТД Агрокомплекс-Экспорт», ГАП «Ресурс» и ряд индивидуальных предпринимателей (ИП). В профильном ведомстве отмечают, что прогнозы по экспорту на текущий год остаются положительными.

Власти региона рассматривают экспорт агропродукции как один из ключевых факторов укрепления экономики и международных позиций России. Объемы поставок зависят от внешней конъюнктуры, при этом диверсификация рынков сбыта остается приоритетной задачей для предприятий переработки.

Анна Гречко