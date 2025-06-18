Экспорт свинины из Краснодарского края в Китай с 2023 года составил 230 кг
После снятия в 2023 году Китаем ограничений на поставки свинины из России экспорт этого вида мяса из Краснодарского края в КНР составил 0,23 т. Речь идет о продукции по коду ТН ВЭД 0203 — свежей, охлажденной или замороженной свинине, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по апрель 2025 года объем поставок мяса домашней птицы из Краснодарского края в Китай составил более 5,8 тыс. т, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2024 года Краснодарский край экспортировал в Китай свыше 16,8 тыс. т мяса птицы — на 12% больше, чем годом ранее.
Основные поставки осуществляют предприятия ООО «ТД Агрокомплекс-Экспорт», ГАП «Ресурс» и ряд индивидуальных предпринимателей (ИП). В профильном ведомстве отмечают, что прогнозы по экспорту на текущий год остаются положительными.
Власти региона рассматривают экспорт агропродукции как один из ключевых факторов укрепления экономики и международных позиций России. Объемы поставок зависят от внешней конъюнктуры, при этом диверсификация рынков сбыта остается приоритетной задачей для предприятий переработки.