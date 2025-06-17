Главные новости за 17 июня. Новороссийск

В аварии на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком произошла авария, в которой пострадали пять человек.

Верховный суд рассмотрит жалобу «Новоэкосервиса» по делу об обращении с ТКО

Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг, который коснется логотипа, шрифта и фирменного стиля всех активов холдинга. На завершение ребрендинга уйдет около двух лет.

В Новороссийске следком возбудил уголовное дело по факту падения трехлетнего ребенка со второго этажа в гипермаркете.

Фитосанитарный контроль в порту «Новороссийск» выявил наличие многоядной мухи-горбатки в 18,6 т винограда, поступившего из Египта.

В Новороссийске 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в связи с чем будут отменены все развлекательные мероприятия.

В Новороссийске до конца года введут в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тыс. т в год.

Семья погибшего от падения со второго этажа в новороссийском гипермаркете мальчика приехала на отдых из Южно-Сахалинска. Ранее семья не состояла на профилактическом учете.