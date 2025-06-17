В Новороссийске отменят все развлекательные мероприятия 22 июня

В Новороссийске 22 июня пройдут памятные мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, в связи с чем будут отменены все развлекательные мероприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

22 июня в Новороссийске будут приспущены флаги России, Кубани и муниципальных образований. У мемориальной стены «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» в 4:00 организуют почетный караул.

«Ко Дню памяти и скорби наведем санитарный порядок на территории мемориалов Великой Отечественной войны, в мероприятиях примут участие военнослужащие Новороссийского гарнизона. Внутригородские районы организуют субботники на кладбищах, приведут в порядок могилы участников Великой Отечественной войны»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в городе-герое в Год защитника Отечества утвердили проекты четырех мемориалов.