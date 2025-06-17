Семья погибшего в Новороссийске мальчика приехала на отдых из Южно-Сахалинска

Семья погибшего от падения со второго этажа в новороссийском гипермаркете мальчика приехала на отдых из Южно-Сахалинска. Ранее семья не состояла на профилактическом учете, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие произошло 16 июня, трехлетний мальчик находился в гипермаркете с мамой и бабушкой. Ребенок упал в проем между несущей конструкцией пола второго этажа и внешнего остекления здания. Провалившись на первый этаж, мальчик получил ушиб головного мозга. Его отвезли в реанимационное отделении городской больницы, однако спасти жизнь не удалось.

Следственный отдел Новороссийска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что главе СКР Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования по факту гибели трехлетнего мальчика в новороссийском гипермаркете.