В порту Новороссийска выявили 18,6 тонн карантинного винограда из Египта
Фитосанитарный контроль в порту «Новороссийск» выявил наличие многоядной мухи-горбатки в 18,6 т винограда, поступившего из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Партия импортного винограда прошла проверку 13 июня. Специалисты выявили наличие переносчика заболеваний — многоядной мухи-горбатки.
В отношении карантинных партий приняли одну из фитосанитарных мер – виноград обеззаразили.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в порту Новороссийска отправили на карантин 88 т мандаринов из Турции и Египта.