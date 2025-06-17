В порту Новороссийска выявили 18,6 тонн карантинного винограда из Египта

Фитосанитарный контроль в порту «Новороссийск» выявил наличие многоядной мухи-горбатки в 18,6 т винограда, поступившего из Египта. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Партия импортного винограда прошла проверку 13 июня. Специалисты выявили наличие переносчика заболеваний — многоядной мухи-горбатки.

В отношении карантинных партий приняли одну из фитосанитарных мер – виноград обеззаразили.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в порту Новороссийска отправили на карантин 88 т мандаринов из Турции и Египта.