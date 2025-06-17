В аварии под Геленджиком пострадали пять человек

16 июня на трассе М-4 «Дон» под Геленджиком произошла авария, в которой пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Столкновение произошло вблизи города-курорта Геленджик в 21:00. 61-летний водитель «Лада Гранта» не справился с управлением на мокром асфальте и врезался в ограждение. Автомобиль отрекошетил, столкнувшись с «Лада Приора».

В результате ДТП госпитализированы пять человек: оба водителя, 61-летняя и 40-летний пассажиры «Гранты» и 30-летняя пассажирка «Приоры».

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске с начала 2025 года произошло 91 ДТП (10 погибших и 98 пострадавших).