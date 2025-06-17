ГК «Дело» проведет масштабный ребрендинг

Группа компаний «Дело» запустила масштабный ребрендинг, который коснется логотипа, шрифта и фирменного стиля всех активов холдинга. На завершение ребрендинга уйдет около двух лет, сообщил в своем Telegram-канале основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

За последние годы к базовым новороссийским активам («ДелоПортс» и «Рускон») присоединились «Глобал Портс», «ТрансКонтейнер», Сахалинское морское пароходство, был создан собственный ИТ-интегратор «ДелоТех». Визуальное оформление всех активов будет унифицировано с акцентом на их принадлежность к ГК «Дело».

«Теперь начинаем новый этап, смотрим в сторону глобального рынка, намереваемся войти в топ логистических компаний мира. А значит, пора привести внешний облик в соответствие с внутренним масштабом. Люди должны видеть, что за перевозкой стоят не отдельно взятые "Рускон" или SASCO, а вся ГК "Дело"»,— подчеркнул господин Шишкарев.

Официальными цветами бренда станут синий и белый, отражающие связь с морем, а также серый, подчеркивающий надежность сервиса.

«Почти 30 лет нас узнавали по характерному написанию с "вшитым" в название синим глобусом — этот логотип я когда-то придумал сам. Он долго служил нам верой и правдой. Обновленный логотип сохранил знакомые черты — глобус, но стал динамичнее. Стрелки, расходящиеся по сторонам света, символизируют наше движение вперед. А еще напоминают мяч — как отсылку к спорту, с которым мы связаны»,— сообщил председатель совета директоров ГК «Дело».

Масштабный ребрендинг планируется провести постепенно: будут заменены логотипы, оформление, вывески, техника. Предполагается, что единая бренд-платформа упростит коммуникацию и сократит расходы холдинга.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ГК «Дело» профинансирует новороссийский «Черноморец» в ФНЛ. За последние три года футбольный клуб получил от холдинга свыше 2 млрд руб.