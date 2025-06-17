Верховный суд рассмотрит жалобу «Новоэкосервиса» по делу об обращении с ТКО

В Верховный суд (ВС) Российской Федерации поступила жалоба ООО «Новоэкосервис» на решения судов нижестоящих инстанций, возложивших на общество обязанность получить положительное заключение государственной экологической экспертизы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Информация об этом размещена в картотеке дел ВС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В 2024 году с исковым заявлением в Ленинский районный суд Новороссийска обратился заместитель новороссийского транспортного прокурора. Основанием стали итоги проверки деятельности ООО «Новоэкосервис», по результатам которой были выявлены нарушения требований законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами. Как следует из материалов дела, в ходе проверки было установлено, что водителем ООО «Новоэкосервис» с помощью транспортного средства с буксира «Деловой-4» были сняты и в последующем транспортированы отходы категории «Мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не предназначенных для перевозки пассажиров». Данный отход включен в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора, как отходы потребления на производстве, подобные коммунальным.

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой по обращению с отходами и территориальной схемой обращения с ТКО на основании соответствующих договоров. Регоператором по Новороссийской зоне в тот период являлось ООО «ЭкоЮг».

Согласно имеющейся у ООО «Новоэкосервис» государственной экологической экспертизе у них не было разрешения на работу с ТКО. По мнению суда, такая хозяйственная деятельность свидетельствует об отсутствии гарантий не наступления экологической опасности.

Новороссийская транспортная прокуратура просил суд обязать ООО «Новоэкосервис» получить соответствующую государственную экологическую экспертизу для осуществления деятельности по снятию судовых отходов, находящихся в акватории морского порта Новороссийск. Суд данное ходатайство удовлетворил.

Компания «Новоэкосервис» с решением суда не согласилась и попыталась его обжаловать в судах апелляционной и кассационной инстанции. Поскольку обжалование не принесло результатов, общество обратилось в Верховный суд РФ.

Людмила Налтакян