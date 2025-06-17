В Новороссийске завели уголовное дело по факту гибели ребенка в гипермаркете

В Новороссийске следком возбудил уголовное дело по факту падения трехлетнего ребенка со второго этажа в гипермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 16 июня — трехлетний мальчик находился в гипермаркете вместе с мамой и бабушкой. Ребенок провалился в пространство между несущей конструкцией пола и внешним остеклением, территория была доступна для посетителей и не огорожена защитными перекрытиями. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.

Следственный отдел Новороссийска возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуги ненадлежащего качества). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.