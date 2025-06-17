В Новороссийске до конца 2025 года введут новый комплекс утилизации ТКО

В Новороссийске до конца года введут в эксплуатацию объект утилизации ТКО мощностью 70 тыс. т в год. Об этом сообщили в пресс-службе российского экологического оператора по итогам совещания, которое провел заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Новый комплекс утилизации ТКО в Новороссийске появится на территории полигона, принадлежащего ООО «Терра-Н». В рамках реконструкции полигона до конца года также модернизируют сортировочный комплекс, сообщил господин Буцаев.

Всего на Кубани планируют создать и реконструировать 10 комплексных объектов по обращению с ТКО мощностью более 2,5 млн т в год.

«В завершающей стадии находится реконструкция второй очереди Белореченского полигона, провели необходимую историко-культурную экспертизу по пяти комплексам переработки в крае: Абинский, Копанской, Анапа, Двубратский и Староминский. Также утвердили инвестиционные программы для концессионеров. Средства на электроснабжение по концессионным соглашениям заложены в краевой бюджет»,— сообщил на совещании заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что время работы полигона ООО «Терра-Н» в Новороссийске увеличили на два часа, на объекте также возобновили работу по сортировке мусора с последующим прессованием.