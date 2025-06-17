В Литве россиянин выпрыгнул из транзитного поезда Адлер—Калининград

Правоохранительные органы Литвы ведут поиски гражданина РФ, который подозревается в незаконном проникновении на территорию страны. Предположительно, мужчина выпрыгнул из транзитного поезда до Калининграда, сообщает ТАСС.

Литовский департамент полиции сообщил, что ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения. По данным Shot, инцидент произошел утром 17 июня с уроженцем Башкирии. Родственники пассажира заявили каналу, что мужчина часто менял место жительства, «искал себя». При этом они подчеркнули, что он не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов.

В полиции Литвы напомнили, что выход из российских транзитных поездов на территории страны запрещен.