Сергей Шойгу обсудил с Ким Чен Ыном перспективы восстановления Курской области

Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ обнародовала подробности визита секретаря Совбеза Сергея Шойгу в КНДР, состоявшегося 4 июня по поручению президента Владимира Путина. В Пхеньяне Сергей Шойгу был принят северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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«В ходе встречи состоялся обстоятельный диалог по широкому кругу проблем международной повестки дня, включая ситуацию вокруг Украины, и перспективам развития двусторонних отношений между Россией и КНДР в духе подписанного Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Особое внимание стороны уделили обсуждению вопросов, которые содержались в ранее направленном послании российского президента главе КНДР»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, как следует из сообщения, «в контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации, были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов». «Сергей Шойгу и Ким Чен Ын также обсудили перспективы восстановления Курской области»,— добавили в аппарате Совбеза.

28 апреля Владимир Путин лично поблагодарил Ким Чен Ына и все руководство Северной Кореи за помощь корейских военнослужащих в боях в Курской области.

29 мая Многосторонняя группа мониторинга за соблюдением санкций (в нее входят 11 западных стран) опубликовала доклад, в котором говорится, что военное сотрудничество между Россией и КНДР якобы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. В Пхеньяне же заявили, что военное сотрудничество с Россией осуществляется в рамках Договора о стратегическом партнерстве, который вступил в силу в декабре 2024 года, а также соответствует ст. 51 Устава ООН, гарантирующей право на самооборону.

Елена Черненко