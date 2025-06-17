Мантуров опроверг планы возвращения в Россию Toyota и Hyundai

Первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о динамике возвращения на российский рынок иностранных автомобильных брендов. По его словам, таких планов нет у Toyota и Hyundai.

«С 2022 года у нас отношения полностью прерваны, как по линии одной структуры, так и по линии другой»,— рассказал господин Мантуров в интервью РБК.

В марте 2025 года отечественные СМИ со ссылкой на корейские газету The Korea Times и информагентство Yonhap писали о планах автопроизводителей вернуться на российский рынок. Тогда позитивные прогнозы связывали с активизацией переговорного процесса между Россией и Украиной. В частности сообщалось, что Hyundai Motors собирается выкупить свой завод в Санкт-Петербурге. Этот прогноз отечественные подкреплялся недавней перерегистрацией товарного знака Hyundai в РФ.

Ранее «Ъ» писал , что дилерский холдинг «СП Бизнес Кар», 94% которого принадлежит Toyota Motor, вновь начал продавать последние модели японского производителя. Тогда в пресс-службе официального представителя Toyota Motor в России сообщили ТАСС, что корпорация не возобновляла поставки из-за нарушений в логистических цепочках.