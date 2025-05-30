Российская «дочка» Toyota возобновила продажи автомобилей в России

Дилерский холдинг «СП Бизнес Кар» (94% компании принадлежит Toyota Motor) вновь продает новые автомобили японского бренда. Это следует из объявлений московского автосалона, которые проанализировал проект «Авто Mail». Среди популярных моделей, доступных к покупке, представлены Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Входящий в холдинг автосалон «Тойота Центр Каширский» предлагает купить внедорожник Land Cruiser Prado (2024) по цене от 10,7 млн руб. От 6,5 млн руб. в автосалоне можно приобрести кроссовер Toyota Highlander (2025). Кроссовер Toyota RAV4 (2024) выложен в объявлении за 5,7 млн руб. Там же цена Toyota Land Cruiser 300 начинается от 14 млн руб., Toyota Camry (2024) — от 4,8 млн руб.

Концерн Toyota официально ушел из России в 2022 году. В 2023-м компания продала завод под Санкт-Петербургом автомобильному институту ФГУП НАМИ, подведомственному Минпромторгу. Сделка состоялась без условия обратного выкупа. Весной 2025 года эксперты заговорили о возможном возвращении японской автомобильной марки на российский рынок, однако точных дат названо не было. В компании никакие изменения не подтверждали.