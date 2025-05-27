Курские коммунисты определились с кандидатом на выборы губернатора

В Курской области прошло заседание бюро местного обкома КПРФ в расширенном составе. Как сообщили в партии, на нем коммунисты определились с выдвижением на осенние выборы губернатора депутата облдумы Алексея Бобовникова. Конференция, на которой его выдвинут на выборы, назначена в реготделении на 21 июня.

Господин Бобовников участвовал в прошлогодних выборах губернатора Курской области. На них победил Алексей Смирнов («Единая Россия»), набравший 65,28% голосов. За коммуниста проголосовали 13,53% избирателей. После отставки господина Смирнова в конце 2024 года регион в статусе врио возглавил Александр Хинштейн.

Этой осенью губернаторские выборы пройдут еще в одном регионе Черноземья — в Тамбовской области. С ноября 2024 года на пост врио губернатора там был назначен Евгений Первышов. Местные коммунисты могут выдвинуть на выборы губернатора первого секретаря обкома и депутата регионального парламента Андрея Жидкова.

Сергей Толмачев