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С начала года паркоматами у Московского вокзала воспользовались 132 тыс. водителей

С начала 2025 года платными парковками у Московского и Ладожского вокзалов воспользовались свыше 169 тыс. водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

За эти месяцы паркоматами у Московского вокзала воспользовались более 132,1 тыс. человек. У Ладожского вокзала – более 36,1 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на расширение зоны платной парковки в двух районах Петербурга выделят 13 млн рублей.

Дарья Астанина

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