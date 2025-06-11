С начала года паркоматами у Московского вокзала воспользовались 132 тыс. водителей

С начала 2025 года платными парковками у Московского и Ладожского вокзалов воспользовались свыше 169 тыс. водителей. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

За эти месяцы паркоматами у Московского вокзала воспользовались более 132,1 тыс. человек. У Ладожского вокзала – более 36,1 тыс.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на расширение зоны платной парковки в двух районах Петербурга выделят 13 млн рублей.

Дарья Астанина