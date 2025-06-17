Экс-руководитель отделения «Почты России» осуждена за участие в хищениях

Черкесский городской суд признал виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) экс-начальницу отделения «Почты России» в Экажево Даниму Угурчиеву. Ей назначено четыре года шесть месяцев колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесской Республики.

Следствие доказало участие Данимы Угурчиевой в восьми эпизодах мошенничества с пенсионными выплатами. Участники преступного сообщества, в которое она вступила в 2020 году, организовали незаконный перерасчет пенсий и начисление разовых выплат жителям Ингушетии. Начисленные таким образом деньги без ведома пенсионеров злоумышленники обналичивали через отделения «Почты России» и делили между собой.

Ущерб, нанесенный Фонду пенсионного и социального страхования РФ, в итоге составил порядка 520 млн руб. На эту сумму ведомством заявлен гражданский иск.

В начале мая Черкесский горсуд признал виновной и отправил в колонию коллегу Данимы Угурчиевой — экс-начальницу отделения «Почты России» в селе Инарки Радимхан Картоеву.

Александра Ларинцева, Пятигорск