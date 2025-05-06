Экс-глава почтового отделения в Ингушетии получила 4,5 года за мошенничество

Черкесский городской суд приговорил бывшего руководителя отделения почтовой связи в Ингушетии Радимхан Картоеву к четырем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и в пяти эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму более 520 млн руб., сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов КЧР.

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Радимхан Картоева заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2020 году она вошла в преступное сообщество, состоящее из двух подразделений под условными наименованиями «пенсионное» и «почтовое». В общей сложности в него входили около 40 чиновников Пенсионного фонда и «Почты России».

Участники сообщества без ведома жителей республики оформляли им перерасчет пенсий и начисляли разовые выплаты. Эти выплаты сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на банковские счета республиканского филиала АО «Почта России» для обналичивания. Как установило следствие, законные пенсии развозили по отделениям почтовой связи республики для выдачи населению, а незаконно полученные деньги похищали участники ОПС.

Александра Ларинцева, Пятигорск