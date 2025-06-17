Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах снизились на 10%

Продажи поддельной электроники на российских маркетплейсах в 2024 году сократились на 10%. Но они все еще остаются значительными: 21–54% от всей техники в зависимости от категории. Данные IQ Technology показывают, что доля контрафактных смартфонов снизилась с 31% до 23%, ноутбуков — с 30% до 21%, а наушников — с 69% до 54%.

Основная причина — сокращение продаж премиальных брендов (Apple, Marshall, JBL), на которые приходится большая часть подделок. В «Марвел-Дистрибуции» поясняют: если считать только в сегменте А-брендов, уровень контрафакта не изменился.

Маркетплейсы заявляют о снижении жалоб: в «Яндекс Маркете» их доля — 0,09% (на 20% меньше, чем в 2023 году). Wildberries требует указывать IMEI для смартфонов, а «Авито» блокирует товары при подтверждении нарушений.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Электроника контрафактически не растет».