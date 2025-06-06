Реконструкция второго этапа Голландской улицы началась в поселке Янино-1

В поселке Янино-1 под Петербургом начались работы по реконструкции второго этапа Голландской улицы. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, для водителей планируется обустроить 1,1 км дороги в четыре полосы от Колтушского шоссе до существующей трассы на повороте к Ясной улице. Данные работы выполнит компания «Ленстройтрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

«Переговоры с застройщиками по реконструкции Голландской улицы шли непросто — проект сложный, затратный, но стратегически важный. Начало стройки говорит о том, что ленинградские застройщики не боятся брать на себя серьезные инфраструктурные обязательства»,— прокомментировал начало работ зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Завершить строительство предполагается до конца года — при плановом финансировании. В пул инвесторов вошли компании «Ленстройтрест», КВС, «Расцветай», ПИК, ЦДС и «Аквилон», уточнили в региональном правительстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонт дорожного покрытия стартовал на дорогах четырех районов Ленобласти.

Андрей Цедрик