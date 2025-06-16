Книга потянула на штраф

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей директора магазина «Подписные издания» Елену Орлову за участие в деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной в России, следует из карточки дела. В независимом книжном на Литейном проспекте, 57, продавали произведение белорусского анархиста Игоря Олиневича, что не устроило одного из покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер книжного магазина «Подписные издания»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Интерьер книжного магазина «Подписные издания»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В декабре 2024 года, как сообщили на слушании, в магазине «Подписные издания» продали книгу «Еду в Магадан» белорусского писателя Игоря Олиневича. Автор известен как активист анархистского движения, который участвовал в акции у российского посольства в Минске в 2010 году. После этого, опасаясь репрессий, он уехал в Россию, где скрывался. В ноябре того же года его арестовали в Москве российские спецслужбы и передали белорусскому КГБ. В 2011 году Заводской районный суд Минска приговорил Олиневича к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, о чем осужденный написал книгу «Еду в Магадан».

Ее выпуск осуществлялся при содействии иностранной некоммерческой организации Anarchist Black Cross Federation (Федерация анархического черного креста.— «Ъ-СПб») — эта НКО признана в России нежелательной с февраля 2024 года, из-за чего директора магазина решили привлечь к ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России (20.33 КоАП РФ). Тем более что издания поступили в магазин по договору между ООО «Комплект — Подписные издания» (владелец магазина) и индивидуальным предпринимателем Анной Курбатовой. Договор от имени компании подписала директор Елена Орлова.

Книжный магазин «Подписные издания», основанный в 1926 году, специализируется на интеллектуальной литературе. В ассортименте представлены художественная проза, детская литература, а также книги по философии, истории и искусствоведению.

На заседании сторона защиты настаивала, что ответственность за содержание книг лежит на авторах и издателях, а не на торговых точках. Также, по словам представителей «Подписных изданий», указанные книги не включены в федеральный список экстремистских материалов, который магазин использует для проверки поступающей литературы.

Суд встал на сторону гособвинения и оштрафовал госпожу Орлову на 20 тыс. рублей. Будет ли магазин подавать апелляцию, неизвестно, но опрошенные юристы сочли вероятность оспорить решения суда низкой. Стоит отметить, что еще за продажу «Еду в Магадан» ранее оштрафовали книжный магазин «Фаланстер» в Москве и одного из его соучредителей Бориса Куприянова на 80 и 40 тыс. рублей соответственно.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «Комплект — Подписные издания» участвовало в качестве ответчика в двух арбитражных делах на сумму 9,9 млн рублей. За тот же период выручка компании достигла 500,3 млн рублей, а чистая прибыль составила 16,5 млн рублей.

Это не единственный штраф «Подписных изданий» за последние месяцы. В конце мая Куйбышевский районный суд оштрафовал книжный магазин на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено.— «Ъ-СПБ»).

Поводом для претензий стали книги Сьюзен Сонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе», а также «Тело каждого» Оливии Лэнг, продававшиеся в магазине, их изъяли в апреле 2025 года. Проверка стала частью масштабной кампании по изъятию спорной литературы. В Москве сотрудники правоохранительных органов посетили независимый книжный «Фаланстер», а в Новосибирске — магазин «Карта мира».

Стефания Барченкова