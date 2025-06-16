Книга потянула на штраф
Директор «Подписных изданий» заплатит 20 тыс. рублей за произведение белорусского анархиста по жалобе бдительного покупателя
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей директора магазина «Подписные издания» Елену Орлову за участие в деятельности иностранной или международной организации, которая признана нежелательной в России, следует из карточки дела. В независимом книжном на Литейном проспекте, 57, продавали произведение белорусского анархиста Игоря Олиневича, что не устроило одного из покупателей.
Интерьер книжного магазина «Подписные издания»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В декабре 2024 года, как сообщили на слушании, в магазине «Подписные издания» продали книгу «Еду в Магадан» белорусского писателя Игоря Олиневича. Автор известен как активист анархистского движения, который участвовал в акции у российского посольства в Минске в 2010 году. После этого, опасаясь репрессий, он уехал в Россию, где скрывался. В ноябре того же года его арестовали в Москве российские спецслужбы и передали белорусскому КГБ. В 2011 году Заводской районный суд Минска приговорил Олиневича к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, о чем осужденный написал книгу «Еду в Магадан».
Ее выпуск осуществлялся при содействии иностранной некоммерческой организации Anarchist Black Cross Federation (Федерация анархического черного креста.— «Ъ-СПб») — эта НКО признана в России нежелательной с февраля 2024 года, из-за чего директора магазина решили привлечь к ответственности за участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России (20.33 КоАП РФ). Тем более что издания поступили в магазин по договору между ООО «Комплект — Подписные издания» (владелец магазина) и индивидуальным предпринимателем Анной Курбатовой. Договор от имени компании подписала директор Елена Орлова.
Книжный магазин «Подписные издания», основанный в 1926 году, специализируется на интеллектуальной литературе. В ассортименте представлены художественная проза, детская литература, а также книги по философии, истории и искусствоведению.
На заседании сторона защиты настаивала, что ответственность за содержание книг лежит на авторах и издателях, а не на торговых точках. Также, по словам представителей «Подписных изданий», указанные книги не включены в федеральный список экстремистских материалов, который магазин использует для проверки поступающей литературы.
Суд встал на сторону гособвинения и оштрафовал госпожу Орлову на 20 тыс. рублей. Будет ли магазин подавать апелляцию, неизвестно, но опрошенные юристы сочли вероятность оспорить решения суда низкой. Стоит отметить, что еще за продажу «Еду в Магадан» ранее оштрафовали книжный магазин «Фаланстер» в Москве и одного из его соучредителей Бориса Куприянова на 80 и 40 тыс. рублей соответственно.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ООО «Комплект — Подписные издания» участвовало в качестве ответчика в двух арбитражных делах на сумму 9,9 млн рублей. За тот же период выручка компании достигла 500,3 млн рублей, а чистая прибыль составила 16,5 млн рублей.
Это не единственный штраф «Подписных изданий» за последние месяцы. В конце мая Куйбышевский районный суд оштрафовал книжный магазин на 800 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено.— «Ъ-СПБ»).
Поводом для претензий стали книги Сьюзен Сонтаг «О женщинах» и «Против интерпретации и другие эссе», а также «Тело каждого» Оливии Лэнг, продававшиеся в магазине, их изъяли в апреле 2025 года. Проверка стала частью масштабной кампании по изъятию спорной литературы. В Москве сотрудники правоохранительных органов посетили независимый книжный «Фаланстер», а в Новосибирске — магазин «Карта мира».