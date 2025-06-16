Главные новости за 16 июня. Белгород, Воронеж, Липецк, Тамбов
В белгородском Шебекине от обстрела ВСУ погиб местный житель.
Дело о мошенничестве совладельца воронежского маслозавода вернули в прокуратуру.
Белгородские власти отложат восстановление имущества уехавших из страны жителей.
Липецкую УК «Регион 48» признали банкротом.
В Воронежской области сменился директор банкротящегося мясокомбината.
Председатель тамбовского гарнизонного суда Николай Калинин уходит в отставку.
Прокурором Инжавинского района Тамбовской области стала Ирина Болдырева.
Тамбовские власти из-за сложностей с бюджетом отказались от стенда на ПМЭФ.
Режиссер Сергей Женовач стал лауреатом Платоновской премии.