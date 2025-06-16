Председатель тамбовского гарнизонного суда Николай Калинин уходит в отставку

В отставку уходит председатель Тамбовского гарнизонного военного суда Николай Калинин. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Калинин родился в 1960 году в Рязанской области. В 1988-м закончил Военный Краснознаменный институт Минобороны РФ (сегодня — Военный университет имени князя Александра Невского) в Москве. В судебной системе проработал 36 лет на различных постах. Тамбовский гарнизонный военный суд возглавлял более 12 лет.

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Егор Якимов