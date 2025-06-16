Дело о мошенничестве совладельца воронежского маслозавода вернули в прокуратуру

Воронежский областной суд отменил условный приговор миноритарного владельца маслозавода «Олсам» Евгения Кравцова и вернул его дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в прокуратуру. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В конце прошлого года Ленинский райсуд Воронежа признал Евгения Кравцова виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 1 млн руб. Сторона защиты обжаловала приговор.

Уголовное дело возбудило и расследовало главное следственное управление регионального ГУ МВД России. В его основу легла история предприятия по производству растительных масел в Новоусманском районе, которое в 1999 году Евгений Кравцов создал вместе со своим отцом Сергеем. Более чем через десять лет завод начал испытывать финансовые трудности и был признан банкротом. В 2012 году Кравцовы договорились о выкупе имущества предприятия с их знакомым, бизнесменом Эдуардом Красновым, который погасил долги завода.

По версии МВД, во время сделки основатели предприятия скрыли от покупателя информацию о том, что часть участка под цехом вторичной переработки еще в 2011 году была продана третьему истцу. Из-за этого кредитор завода ужесточил условия финансирования. Ущерб предпринимателю был оценен в 940 млн руб.

Подробнее об этом уголовном деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев