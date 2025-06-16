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Прокурором Инжавинского района Тамбовской области стала Ирина Болдырева

Приказом генпрокурора РФ на пост прокурора Инжавинского района Тамбовской области на пять лет назначена советник юстиции Ирина Болдырева. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Госпожа Болдырева родилась в 1982 году в рабочем поселке Ржакса Тамбовской области. Окончила Саратовскую госакадемию права. С 2004 года начала работать в прокуратуре, занимала посты помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Ржаксинского района.

В середине мая прокурором Ржаксинского района стал советник юстиции Александр Безгин, а старший советник юстиции Игорь Жилкин занял аналогичный пост в Гавриловском районе Тамбовской области.

Егор Якимов

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