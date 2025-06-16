Белгородские власти отложат восстановление имущества уехавших из страны жителей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил отложить до окончания специальной военной операции восстановление пострадавшего от обстрелов имущества тех жителей, которые уехали из страны. Его инициативу рассмотрит местный оперативный штаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Если люди покинули страну, почему мы в первую очередь должны тратить (деньги — "Ъ") на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации. Почему мы должны восстанавливать на одном и том же уровне, в одной и той же категории?»,— объяснил свое предложение Господин Гладков на заседании облправительства. Он добавил, что пострадавшие от обстрелов дома и машины уехавших из страны жителей Белгородской области будут консервировать, а вопросы их ремонта чиновники рассмотрят после окончания специальной военной операции. Людям с двойным гражданством господин Гладков предложил обращаться за помощью в те страны, где они получили паспорта.

Проблему с восстановлением пострадавшего об обстрелов имущества уехавших белгородцев на заседании подняла глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. По ее словам, в муниципалитете есть 12 объектов, владельцы которых находятся за границей или в других регионах РФ, что мешает строителям приступить к восстановлению. Трое собственников сегодня возвращаются в район.

Сергей Толмачев