В Воронежской области сменился директор банкротящегося мясокомбината

Директором воронежского ООО «Бутурлиновский мясокомбинат» на прошлой неделе стал Дмитрий Сенищев. Он сменил на этом посту Михаила Романенко, занимавшего его с декабря 2016 года. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ.

Господин Сенищев также руководит курским ЗАО ТПК «Кароляна», которое занимается специализированной оптовой торговлей. Собственники не раскрываются. Кроме того, ему принадлежит 20% московского ООО «Стройспецтранс», которое было учреждено для аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. Еще 40% компании у Дмитрия Юсубова.

В феврале 2025 года арбитражный суд Воронежской области по иску Сбербанка ввел в отношении мясокомбината наблюдение — первую стадию банкротства. Рассмотрение отчета временного управляющего Антона Стародубцева запланировано на 11 ноября. Изначально банк требовал 2,1 млн руб. процентов, обеспеченных залогом имущества должника за предоставление кредитной линии на 130 млн руб. Однако затем заявил еще 472 млн руб. задолженности — в конце мая они их включили в реестр кредиторов.

В апреле «Свинпром» ходатайствовал о включении требований в размере 347,5 млн руб. Рассмотрение заявления запланировано на 5 августа.

Алина Морозова