Главные новости за 16 июня. Новороссийск
Новороссийские таможенники пресекли контрабанду алкоголя и табака из Турции.
Прокуратура выявила нарушения в работе заповедника «Утриш».
В Новороссийске продолжают готовить коффердамы для затонувших танкеров.
В мэрии Анапы не выдавали разрешения на застройку детских площадок в «Загороде».
19 детей выписали из стационара после отравления в поезде Екатеринбург – Анапа.
В Новороссийске разыскивают пассажира, напавшего на водителя автобуса.
«Абрау-Дюрсо» начнет поставки для авиакомпании China Eastern Airlines.
Защитник Виталий Стежко ушел из «Черноморца» в «Краснодар».