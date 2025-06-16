Главные новости за 16 июня. Новороссийск

Новороссийские таможенники пресекли контрабанду алкоголя и табака из Турции.

Прокуратура выявила нарушения в работе заповедника «Утриш».

В Новороссийске продолжают готовить коффердамы для затонувших танкеров.

В мэрии Анапы не выдавали разрешения на застройку детских площадок в «Загороде».

19 детей выписали из стационара после отравления в поезде Екатеринбург – Анапа.

В Новороссийске разыскивают пассажира, напавшего на водителя автобуса.

«Абрау-Дюрсо» начнет поставки для авиакомпании China Eastern Airlines.

Защитник Виталий Стежко ушел из «Черноморца» в «Краснодар».