Прокуратура выявила нарушения в работе заповедника «Утриш»

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе ФГБУ «Государственный природный заповедник "Утриш"». По итогам проверки зафиксированы несоблюдение требований пожарной безопасности и режима охраны ООПТ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Анапы Фото: пресс-служба мэрии Анапы

Сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры выявили случаи неисправности спецтранспорта, на ряде участков отсутствует противопожарное оборудование, также зафиксирована недостаточная укомплектованность штата сотрудников.

Кроме того, решением суда заповеднику было предписано установить 70 пожарных резервуаров. На момент проверки на территории заповедника смонтировали лишь 10 объектов. По информации учреждения, процесс закупки и размещения оставшихся емкостей продолжается.

В адрес руководителя заповедника внесено представление, прокуратура проконтролирует устранение выявленных нарушений.