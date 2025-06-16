В Новороссийске продолжают готовить коффердамы для затонувших танкеров

В доке порта Новороссийск продолжаются работы по укрупненной сборке металлоконструкций для коффердамов, которые установят над затонувшими частями танкеров в Керчеснком проливе. Об этом на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщил Виталий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По его словам, работы по погружению свай в месте будущей установки трех коффердамов идут в соответствии с графиком. Группировка флота, осуществляющего работы по подъему мазута, составляет семь судов, в работе используется восемь эжекторных установок.

Также продолжается работа объединенной группировки водолазов по поиску и подъему мазута в прибрежной зоне Анапы и Темрюка. Их численность составляет 167 человек. Под руководством Морспасслужбы собрано 1 тыс. т замазученного грунта.

Алена Воробьева