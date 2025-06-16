Новороссийские таможенники пресекли контрабанду алкоголя и табака из Турции

Сотрудники Новороссийской таможни выявили на иностранном судне 1,5 тыс. пачек сигарет и 12 литров алкоголя в каюте капитана морского судна, прибывшего из турецкого порта Гебзе. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.

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«Продукция перемещалась через таможенную границу ЕАЭС без российских акцизных марок и обязательной маркировки. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость товара составила более 350 тыс. руб., что является крупным размером в соответствии со ст. 226.1 УК РФ»,— рассказала главный инспектор по связям с общественностью Новороссийской таможни Инна Кирчева.

По ее словам, капитан морского судна дал признательные показания в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). В качестве наказания ему грозит штраф от 300 тыс. до одного миллиона руб., либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Алена Воробьева