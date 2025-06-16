Защитник Виталий Стежко ушел из «Черноморца» в «Краснодар»

ФК «Краснодар» объявил о переходе защитника Виталия Стежко. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2027/28.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Виталий Стежко – выпускник академии «быков», в Новороссийск игрок перебрался летом 2024 года. За 30 матчей в составе «Черноморца» защитник забил два гола и несколько раз примерил капитанскую повязку.

В этом сезоне футболист занял с новороссийцами третье место в Первой лиге и был признан лучшим игроком турнира.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что инвестор Сергей Шишкарев намерен вложить около 20 млрд руб. в стадион в Новороссийске. Экс-председатель наблюдательного совета «Черноморца» намерен осуществить совместный проект с военным ведомством.